石の正式名称は「バラスト」 英語で“安定のための重り”を指す言葉が由来鉄道のレール下に敷き詰められている石には、「バラスト（ballast）」という正式名称が付けられています。【縦横比おかしく見える!?】日本で一番幅の狭い線路を走る電車です（写真で見る）その材料には砕石を用いるのが一般的ですが、用途や条件によっては、砕いたスラグや砂利などの粒状材が使われる場合もあります。このバラストが担っている大きな