赤城乳業は今春夏、「クリーム3兄弟」の育成強化と「ガリガリ君」の45周年施策に注力する。物価高や価格改定で数量が伸び悩む中、ブランドの強みと独自の遊び心を生かし、市場活性化を図る。2025年1〜12月の売上高は602億円（前年比2％増）と前年を上回った。「モウ」「ソフ」「フロリダサンデー」の通称「クリーム3兄弟」が牽引し、高価格帯の「ガツン、と超みかん」も寄与したが、数量面では課題を残した。営業本部営業企