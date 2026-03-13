MIYACHIが、ベネズエラにルーツを持つBIG SOTO（ビッグ・ソト）を迎えたコラボレーションニューシングル「NAMIDA」を配信リリースした。 （関連：コンビニ愛満載の「Famima Rap」バイラルチャート首位にファミチキ、柿の種......ユーモラスなサンプリングと普遍的な歌詞） 多国語を操るトラップアンセム「NAMIDA」は、“「NAMIDA」（＝涙）”が苦悩を勝利へと昇華することを描いた楽