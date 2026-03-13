北海道エアポートは、新千歳空港の一部店舗の営業時間を、3月13日から16日まで延長する。札幌市内で開催される、人気アイドルグループ・嵐のコンサートに合わせた増便に伴うもので、最大13店舗で営業時間を午前1時半まで延長する。一部店舗では午前6時から営業を開始する。いずれも営業日、営業時間は異なる。対象となるのは、物販店舗が国内線2階一般エリアの「スノーショップ出発売店」、「センカ」、「北海道本舗 総合土産店」