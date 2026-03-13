山形市内の小学校で起きた重大ないじめについて、調査委員会がまとめた結果が不十分だとして、市が再調査の委員会を立ち上げることがわかりました。 【写真を見る】山形市内の小学校の”いじめ重大事案”市長は「十分に調査されていない」委員会立ち上げ再調査へ 山形市によりますと、市内の小学校１校で起きた重大ないじめを調査するため市は調査委員会を立ち上げていました。 委員会では調査結果をまとめ山形市長に報告し