JR西日本は、同社が運営する全国のメジャー土産やグルメを取り扱う「WESTER モール」と、西日本から取り寄せた産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」で「お買い物 DAYS」キャンペーンを開催している。期間は31日まで。 期間中、5000円以上の購入で使える1000円OFFクーポンと、3000円以上の購入で使える500円OFFクーポンが配布される。クーポンは即時利用可能とのこと。