ユルゲン・クロップ氏がドイツ代表の監督に就任する可能性が浮上しているようだ。12日、ドイツ紙『シュポルト・ビルト』が伝えている。ドルトムントやリヴァプールに数々のタイトルをもたらしてきたクロップ氏は、2024年10月にレッドブルのグローバルサッカー部門の責任者に就任。ライプツィヒやリーズ、RB大宮アルディージャなどグループ傘下にあるサッカークラブの国際ネットワークを統括し、スポーツディレクターの支援やス