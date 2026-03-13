全店実食調査!『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の浜焼き専門店『貴美の浜焼き』です。海風を感じながらちょい飲みを満喫港町ならではのちょい飲みを満喫してみよう。ロープウェー乗り場付近にあるのが数軒の浜焼き酒場。海の家的なライブ感と海風が旅気分をぐっと盛り上げてくれるはず。活貝焼きセット1680円『貴美の浜焼き』活貝焼きセット1680円生簀から出したばかりの貝