ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（以下、コールマン）と公益財団法人日本サッカー協会（以下、JFA）は、2026年1月1日に『JFAソーシャルバリューパートナー契約』を締結。本パートナー契約に基づく両者のコラボプロジェクトに関する合同記者会見が13日に行われた。本パートナー契約のもと、コールマンはアウトドア用品を活用して、「JFAキッズフェスティバル」や「JFAグリーンプロジェクト芝生化モデル