ジョアン・ラポルタが１月22日に、シーズン佳境での会長選挙公示という異例の決断を下したのは、誰よりもハンジ・フリック率いるチームを信頼し、その成功に自らの命運を懸けているからに他ならない。３月15日の投開票に向けた選挙戦は、カンプ・ノウの改修工事の影響でソシオが集結する機会が減少し、反対勢力の動きが鈍くなっている現状や、郵便・電子投票の見送りといった現職優位の情勢に包まれているが、最終的にソシオの