欧州サッカー連盟（UEFA）は３月12日、現地10日から11日にかけて行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第１レグのベストイレブンを発表した。欧州各地で熱戦が繰り広げられたなか、10日の４試合ではガラタサライがリバプールに１−０、バイエルンがアタランタに６−１、アトレティコ・マドリーがトッテナムに５−２でそれぞれ勝利。バルセロナ対ニューカッスルは、１−１の引き分けに終わった。翌日の４試合では、