WBCで来日した米実況が別れを惜しんだ(C)Getty Images意外な“ロス”が話題だ。1次ラウンドの全日程が終了し、準々決勝進出チームが出揃った第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。東京ドーム開催のC組は野球日本代表「侍ジャパン」が1位通過するなど、大盛況のうちに幕を閉じたが、その裏側では日本文化に大きな注目が集まっている。【動画】米実況が「日本を離れる時に最も辛いこと」を告白公開した“涙の別れ