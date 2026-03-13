日頃から使い慣れている日本語の響きに注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、何気ない一言から深みのある言葉まで、バラエティ豊かな単語を選びました。4つの空欄にぴったりとはまる2文字が何か、記憶をたどりながら考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□るお□□り□□りみる□□うたヒント：帰ってきた人に対して掛け