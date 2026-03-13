ベネズエラ戦に満を持して登板する山本(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、いよいよ決勝ラウンド進出の8チームが出揃い、現地時間3月13日から再開される。史上2度目の連覇に挑んでいる野球日本代表「侍ジャパン」は、現地時間14日に中南米屈指の野球大国ベネズエラとベスト4進出をかけて激突する。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る強打者揃いの難敵だ。ドミ