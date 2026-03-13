Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。実業家の黄皓さんとLINEでやりとりした内容を「見返しても断られた記憶ないんだけど」と明かしました。【休井美郷、黄皓の発言を否定】「休井ちゃんがしなそうなやりとり」休井さんの結婚式に黄皓さんが参列し、集合写真の真ん中に写っていたことがネット上で話題になり「あいつ