違法薬物を所持していた疑いで逮捕された世界的に活動する音楽グループ「XG」のプロデューサーの男が新たにコカインを使用した疑いで再逮捕されました。捜査関係者によりますと、7人組グループ「XG」のプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者や「エイベックス」の社員ら4人は先月、愛知県内、大阪府内などのいずれかの場所でコカインを使用していた疑いが持たれています。酒井容疑者らは先月、愛知県内のホテルでコカインと乾