２０２５年オートレース選手表彰式が１３日、関係者、ファンなど２７０人が出席して都内のホテルで行われた。２年ぶり５回目の最優秀選手賞に輝いた青山周平（４１）＝伊勢崎・３１期＝らが受賞の喜びを語った。青山が２年ぶりにＭＶＰの座に返り咲いた。昨年は２月全日本選抜、年末のスーパースター王座決定戦とＳＧ２勝。「安定していたと思うけど、浮き沈みもあった」と振り返る。１０月には通算１０００勝にも到達して円熟