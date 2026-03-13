２０２５年オートレース選手表彰式が１３日、都内ホテルで行われた。ファン投票で選出される「ベストマッチ・オブ・ザ・イヤー」には１１月２３日に川口で優勝した伊藤正真（３４）＝伊勢崎・３３期＝が輝いた。１１月２０日から２３日までの川口開催は１１月８日に父でＳＧ１勝の実績がある正司さん（享年５９）を亡くした直後のレース。「キツかったです…」と当時を振り返り始めるなり絶句、あふれる涙が抑えきれなかった。