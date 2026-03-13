「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が13日までに自身のSNSを更新。最近、あることが理由で夫婦げんかが絶えないことを明かした。世間は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の話題で盛り上がっているが、巨人宅もご多分に漏れず同じ様子のよう。「もう今はWBC一色ですね」「僕は以前からなぜかNetflixに入ってたので運よく見れてますが、見れない方か沢山いてはるでしょうね」「僕の大先輩の昔々、ヤングオー