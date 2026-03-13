小学生のお子さんを育てながら、土日祝も含めたシフト制の仕事を続けていると、学校行事や家族の予定が立てにくく、もう少し休みの融通が利く働き方はないかと考える人も少なくありません。 そうしたなか、転職サイトで「完全週休2日」「年間休日120日以上」といった条件を目にすると、今よりも私生活との両立がしやすい働き方を思い描くこともあるでしょう。 本記事では、育児中の転職を考える際に、求人票の休日条件を