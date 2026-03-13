アメリカとイスラエルは2月28日、イランに大規模な軍事攻撃を始めた。核問題でイランと交渉していたトランプ大統領は、なぜ立場を変えたのか。国際政治学者の高橋和夫さんは「イランがウラン濃縮技術を保持する限り、アメリカの安全は保障されないというイスラエルの強い働きかけが、功を奏したのだろう」という――。※本稿は、高橋和夫『イランとアメリカ、そしてイスラエル「ガザ以後」の中東』（朝日新書）の一部を再編集し