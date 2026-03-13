SBI証券は3月13日、資産管理アプリ「SBI証券Plus」の最新版となるVer.1.1.0を同日夕方以降に順次リリースすると発表した。ユーザーから寄せられた意見や利用状況データを踏まえ、文字サイズ変更機能の追加や資産画面の操作性向上などの改善を行う。○「SBI証券Plus」アップデート、視認性・操作性を向上する機能を追加「SBI証券Plus」は、2026年2月21日に提供を開始した資産管理・投資サポートアプリ。保有資産の状況や推移を確認
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