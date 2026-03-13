学校に行かない子どもに対し、親はどう接すれば良いのか。文教大学教育学部の成田奈緒子教授と公認心理師の上岡勇二さんの共著『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』から、「どうしたら学校に行ける？」と聞くよりも親が優先すべき習慣を紹介する――。（第3回）※本稿は、成田奈緒子、上岡勇二『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージ