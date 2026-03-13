カーリング女子で２０２４年日本選手権覇者ＳＣ軽井沢クラブのスキップ・上野美優が、４年後に向けた思いを明かした。軽井沢国際選手権初日（１３日、長野・軽井沢アイスパーク）の女子予選では、ＧＲＡＮＤＩＲに７―４で快勝して白星スタートを切った。前半の４エンド（Ｅ）を２―３で折り返すも、第５Ｅに３点を奪って勝ち越し。第６Ｅには２点をスチールして試合を優位に進めた。試合後には「１月、２月とチームで取り組