先日2026年度の受賞者が発表されたドイツの国際的なデザイン賞「iFデザインアワード2026」において、カシオ計算機の製品4点が同賞を受賞した。受賞したのは、耐衝撃腕時計「G-SHOCK」から2モデルのほか、サウナー専用腕時計「サ時計」、AIペットロボット「Moflin」の計4製品。世界各国からの応募作品の中から、デザイン専門家による審査を経て選出された。「iFデザインアワード」は、ドイツ・ハノーバーを本拠地とするiFインターナ