日本野球機構は13日、昨季限りで現役引退した巨人・長野久義氏とヤクルト・川端慎吾二軍打撃コーチの支配下選手登録公示を発表した。長野氏は14日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で引退試合、川端二軍打撃コーチはオリックス（神宮）とのオープン戦で引退試合を予定している。