■「党内でも大丈夫かという雰囲気だ」高市早苗首相（自民党総裁）が2月の衆院選で、自民党単独で316議席を得て圧勝し、自ら「無双感」を漂わせている。写真＝時事通信フォト石油備蓄の放出などに関し、記者団の取材に応じる高市早苗首相＝2026年3月11日、首相公邸 - 写真＝時事通信フォト自民党3役経験者は、こう指摘する。「解散についてはいろいろあったが、これだけ勝ったら、誰も文句を言えない。皆、入ってしまったんだから