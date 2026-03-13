Ｆ１アストンマーティンが１３日に行われた中国グランプリ（ＧＰ）スプリント予選（ＳＱ）でフェルナンド・アロンソが１９番手、ランス・ストロールが２０番手でともに１回目で敗退となったが、新規参入のキャデラックを上回ったことで期待の声が高まっている。今季から本格復帰したホンダとコンビを組むアストンマーティンはプレシーズンからトラブルが続発して、開幕戦オーストラリアＧＰでもまともにレースできないまま終わ