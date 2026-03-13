様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」で人気のMyGO!!!!!とAve Mujica。2026年3月1日、Kアリーナ横浜にて、彼女たちによるツーマンライブ「"moment / memory"」が開催された。 ツーマンライブを開催したMyGO!!!!!、Ave Mujica超満員の会場に、荒野に吹きすさぶ風の音が響く中、オープニングアクトとして、millsageと一家Dumb Rock!が登場した。彼女たちは、2026年リリース予定の新作モ