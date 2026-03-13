オンラインストア限定で「ワイモバイル SIM トライアル」が3月2日より提供中！ソフトバンクは2日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」限定で「ワイモバイル SIM トライアル」を2026年3月2日（月）12：00より提供するとお知らせしています（金額はすべて税込）。現時点で終了日は未定となっており、終了する場合には事前に案内するとしています。ワイモバイル SIM トライアルはワイモ