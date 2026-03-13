株式会社ｆｅｉｌｅＢが展開するオーガニックサプリメントブランド「レピールオーガニックス」は、小学校１年生以上の子どもを持つ保護者８３５人を対象に、２月１７日から２３日までインターネット調査で「小１の壁」に関する意識調査を実施した。入学前に約８割が「小１の壁」という言葉を認知していたものの、実際に入学後、約３割（３１．４％）が「想像より大変だった」と回答。事前に理解しているつもりでも、現実とのギ