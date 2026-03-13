西鉄によりますと、13日午後4時すぎ、西鉄電車の貝塚線・千早駅構内で架線に傘が引っかかったとして、撤去作業のため、貝塚線の全線で列車の運転を見合わせました。午後5時すぎに再開しています。この影響で、上下線で合わせて9本が運休し、およそ900人に影響が出ました。その後、飛来物を確認した結果、傘ではなく、テントだったということです。天神大牟田線は通常運行です。