Ｊ１東地区７位のＪ１千葉（勝ち点５）は、１４日にアウェーで１０位の横浜ＦＭ（同３）と対戦する。前節の柏戦では「千葉ダービー」を制して念願の今季初勝利を手にした。今節ではＪ１公式戦で２００８年１０月５日、第２８節・浦和戦ぶりの連勝を狙う。１２日の試合前会見で小林慶行監督は今週の練習を「勝った後でも普段と変わらず粛々と準備をすることができている」と語った。試合の勝敗に関係なく選手は勝利を目指して