愛知・津島市の春の象徴「尾張津島藤まつり」が、４月１５日から２９日の期間に、天王川公園で開催される。津島市は、かつて「藤浪の里」といわれたほどの藤の名所だった。会場となる天王川公園の藤棚は、長さ２７５メートル、面積約５０００平方メートルの壮大なスケール。「九尺藤」を中心に１２種類の藤が花を咲かせる。藤の花は鮮やかに輝き、会場内は甘い香りに包まれる。藤棚の下を流れる疎水の水鏡に映る「逆さ藤」は