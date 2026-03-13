13日午前、天童市の休耕地で下草が焼ける野火が発生しました。けが人はいません。13日午前10時35分ごろ、天童市の休耕地で下草が燃えていると消防に通報がありました。消防が放水し、20分後に鎮火しました。焼けたのは下草約282平方メートルで、建物への被害はありませんでした。警察によりますと、80代の男性が集めた下草を焼却していたところ、火が周囲に燃え広がったということです。男性は自力で消火を試みましたが鎮