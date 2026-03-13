冷蔵庫にあると嬉しい「野菜の漬けもの」冷蔵庫の中に、ざく切りして塩もみした野菜や、酢に漬けた野菜がある。たったそれだけで、「何か食べようか」という気になれる。2月20日に発売された『わたし思いの自炊ごはん ひとりの料理を楽しむヒント』（こてらみや著／家の光協会）は、自分ひとりのための食事づくりを、「頑張りすぎない」具体的かつ現実的なやり方で教えてくれる本だ。第1話「お腹が空いていないときは『野菜の塩漬