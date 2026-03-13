次世代デザインを予告ルノーは、大胆な新コンセプトカー『Rスペース・ラボ（R-Space Lab）』を公開した。かつての『エスパス』を思い起こさせるミニバンで、「ヴォワチュール・ア・ヴィーヴル（生活のためのクルマ）」の精神を探求する実験室とされている。【画像】ルノーから未来的なミニバン登場！ 次世代のエスパスに？【Rスペース・ラボ・コンセプトを詳しく見る】全13枚Rスペース・ラボは、全長約4.5m、全高約1.5mのワンボ