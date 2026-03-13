◇オープン戦 ロッテ3ー2西武(13日、ZOZOマリン)西武とのオープン戦に先発したロッテのドラフト2位・ルーキー毛利海大投手が試合後インタビューに応じました。この日西武とのオープン戦に先発登板し、4回67球を投げ、3安打、1本塁打、2奪三振、2失点の結果となった毛利投手。今回の登板を「3回にとられたのが四球からだったので、その辺りをなくしていくのと、毎回ストライク先行で入るということは頭に入れて、キャッチャーと話し