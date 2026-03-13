◇プロ野球オープン戦 ヤクルト-オリックス（13日、神宮球場）本拠地・神宮球場での今シーズン初の試合に臨んでいるヤクルト。オスナ選手が6回に2ランHRを放ちました。場面は2点リードで迎えた6回。オリックスの2番手・権田琉成投手が投じた初球のストレートをとらえます。思いっきり振り抜いたオスナ選手は確信。打球はそのままレフトスタンドへ飛び込みました。この一発を振り返りオスナ選手は「打ったのはストレート。しっかり