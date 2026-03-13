韓国発NarrativeBeautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」から、光を味方につけて立体感を仕込む新作フェイスパウダー「ラディアンスUVルースパウダー（全2色）」が登場。さらっと軽やかな仕上がりで、ツヤと透明感を演出する“ラディアンス肌”を叶えます。SPF50+PA++++のUVカット機能も備え、日中の紫外線対策までサポート。2026年3月27日より先行発売されます♡ 光をまとったラディアンス