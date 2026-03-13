米ワシントン事務所に関する調査特別委員会の証人尋問で、質問に答える沖縄県の玉城デニー知事＝13日午後、沖縄県議会設立手続きの瑕疵が指摘され昨年閉鎖した沖縄県の米ワシントン事務所を巡り、県議会の調査特別委員会（百条委員会）は13日、玉城デニー知事の証人尋問を実施した。玉城氏は「関係法令の理解不足や職員間のコミュニケーション不足があった」と陳謝。「透明性を持って活動を継続できるよう検討する」とも述べ、事