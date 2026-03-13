侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）、米国マイアミでベネズエラと準々決勝を戦う。負けたら終わりのトーナメント戦。打線は１次リーグでは不振だった近藤健介外野手の起用法にも注目が集まるが、デイリースポーツウエブ評論家・内田順三氏は「近藤はスタメンで使うべき」と後押しした。◇◇近藤が打てていないのはメンタル的な部分が大きい。あれだけのバッターでも、やはり大谷の後ろを打つということでプレッシャーも