ペダル付き電動バイク「モペット」を「電動アシスト自転車」と装い販売した疑いで、自転車販売会社の社長らが書類送検されました。自転車販売会社「レガリス」の社長ら5人は、運転免許が必要な「モペット」を「電動アシスト自転車」と装って販売し、約4800万円をだまし取った疑いなどが持たれています。社長らはウェブサイトで「道路交通法に準ずるアシスト比率」などとうその表記をして4500台以上を販売し、約15億円を売り上げて