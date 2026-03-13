40代を迎え、健康や趣味のために新たな一歩を踏み出す人は少なくありません。しかし、その一歩が家族の想定を大きく超え、まさかの領域まで踏み抜いてしまうことがあります。東京都在住の男性Tさん(40代・外資系IT関連企業勤務）は、肉体作りのためジム通いを始めました。まさか数年後に「金髪×ブルーのメッシュ」「ジャラジャラ腰チェーン」「ダボダボファッション」という、誰も予測できなかった着地点へ向かっていくことになる