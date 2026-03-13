体重140kg、自信も覇気もなかった19歳の夏――。それから15年、大幅な減量を経て別人のような姿で同じ場所に立った男性がいます。【アフター写真】67kg減量した男性友人たちと15年前と同じ場所・同じ構図でパチリInstagramで話題になっているのは、京都・清水寺で撮影された、ある3人組の比較写真。左端に写る八田成雄さん（@shigeo1002）は、この15年でなんと67kgもの減量に成功。当時の面影がないほど引き締まった姿に、驚きの