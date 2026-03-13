トヨタ「スターレット」21年ぶりに復活!?かつて日本のコンパクトカー市場を支えた「スターレット」が、今、南アフリカで大きな注目を集めています。1999年に「ヴィッツ」へ後継の座を譲り、一度は国内ラインナップから姿を消したこの名車ですが、2020年に21年ぶりの復活を果たしました。【画像】超カッコいい！ これが「最新型スターレット」です！（30枚以上）現在は南アフリカを拠点に、アフリカ諸国へとその販売エリアを