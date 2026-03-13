『デイヴ・ザ・ダイバー』の新規大型DLC「In the Jungle」が6月18日に配信開始されることが発表された。あわせて、PlayStation 5およびNintendo Switch 2向けに全DLCを収録したパッケージ版の発売も決定している。 【画像あり】新DLCも含むゲームのスクリーンショット 『デイヴ・ザ・ダイバー』は、ブルーホールにダイブして昼は魚を獲り、夜は海辺の寿司レストランで新鮮な寿司