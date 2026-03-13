3月13日放送の『あさイチ』（NHK総合）プレミアムトークに髙石あかりが出演した。 参考：『ばけばけ』「雨清水トキ」はダジャレが出発点？“名前”にまつわる朝ドラ制作陣の葛藤 髙石は現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のクランクアップを終えたばかり。今回はクランクアップ時の様子などを含めて初公開の動画が多数映し出された。 放送開始時には、博多大吉から「現代っ子なんだね」と、