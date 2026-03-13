瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雨や雪の降っているところがあります。夜もおおむね曇りで、雨雲や雪雲のかかるところがある見込みです。 14日の午前も曇りですが、昼ごろからは高気圧に覆われて晴れてくるでしょう。海沿いでは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山と津山で4度、高松で5度の予想です。13日朝と同じくらいか高い気温になります。日中の最高気温