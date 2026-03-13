子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。今回は、いろいろなことに疲れ果てているときに起こった一件です。いろいろ大変すぎて疲れ果てているママが、大きなため息をひとつ。その姿を見ていた小1の息子くん。息子「ママ、疲れてるね？」